Сомнологи назвали предметы, которые мешают спать

По словам врача, спальню мозг должен ассоциировать только с двумя вещами, и сон — одна из них. Когда человек смотрит сериалы или отвечает на письма, мозг перестает воспринимать эту комнату как сигнал к расслаблению. Поэтому телевизор и другие дисплеи лучше убрать. Телефон тоже не стоит держать на расстоянии вытянутой руки.

Отдельно сомнолог выделил часы, особенно светящиеся. Наблюдение за тем, как тянутся минуты, только усиливает тревогу. Коллега Равулы, сомнолог Сара Грей, советует обратить внимание и на другие источники тусклого света: кондиционер, разветвители питания, увлажнитель воздуха, зарядные устройства. Если их нельзя выключить, стоит закрыть или заклеить светонепроницаемой лентой. Также Грей рекомендует убрать из спальни или закрыть ширмой спортивные тренажеры — их не должно быть видно из постели.

Таким образом, спальня должна оставаться местом для отдыха, а не для работы, тренировок или бесконечного скроллинга. Чем меньше раздражителей, тем быстрее наступает сон.

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