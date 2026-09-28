Ученые раскрыли неожиданную пользу хурмы

Ученые связали кожуру и листья хурмы со снижением воспаления

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Кожура, семена и листья хурмы содержат вещества, способные снижать воспаление и окислительный стресс, а также потенциально улучшать обмен сахара и жиров. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Австралийские исследователи обобщили работы о хурме, опубликованные за последние 25 лет. Выяснилось, что кожура, семена и листья богаты фенольными кислотами, флавоноидами, каротиноидами и дубильными веществами. В лабораторных экспериментах эти соединения показали выраженные антиоксидантные и противовоспалительные свойства. Они помогали нейтрализовать активные формы кислорода, которые повреждают клетки, и подавляли хроническое воспаление.

В опытах на клетках и животных компоненты хурмы также демонстрировали противодиабетический эффект — влияли на уровень глюкозы и ее обмен. Отмечался и гиполипидемический эффект: способность снижать повышенный уровень липидов в крови. Некоторые вещества подавляли рост бактерий. Авторы считают, что такое сочетание свойств открывает перспективы для создания функциональных продуктов и добавок.

Ранее стало известно, что ученые нашли ягоду, которая замедляет старение кожи.

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