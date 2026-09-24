Ученые нашли продукт, который может защитить от деменции

Исследователь из Вулверхэмптонского университета изучил данные 466 жителей Китая в возрасте от 52 до 100 лет. У 233 из них была диагностирована деменция, включая 133 случая болезни Альцгеймера. Участников опросили об образе жизни, заболеваниях и питании за последние два года. Оказалось, что около 59% практически не ели орехи, 22,5% употребляли их раз в месяц, 12% — еженедельно, а 6% — ежедневно.

После учета возраста, пола, образования, дохода, курения, перенесенного инсульта и особенностей питания выяснилось: у тех, кто ел орехи хотя бы раз в месяц, вероятность деменции была ниже. Для тех, кто употреблял их не реже раза в неделю, риск также оказался меньше по сравнению с теми, кто почти не ел орехи. Отдельно для болезни Альцгеймера связь оказалась еще заметнее: у людей, которые ели орехи хотя бы раз в месяц, вероятность заболевания была примерно на 66% ниже.

При этом результаты работы не доказывают, что именно орехи напрямую защищают от деменции.

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