Ученые нашли продукт, который может защитить от деменции

Ученые связали употребление орехов со снижением риска деменции

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Регулярное употребление орехов оказалось связано с более низкой вероятностью развития деменции и болезни Альцгеймера. Об этом сообщает журнал Nutrients.

Исследователь из Вулверхэмптонского университета изучил данные 466 жителей Китая в возрасте от 52 до 100 лет. У 233 из них была диагностирована деменция, включая 133 случая болезни Альцгеймера. Участников опросили об образе жизни, заболеваниях и питании за последние два года. Оказалось, что около 59% практически не ели орехи, 22,5% употребляли их раз в месяц, 12% — еженедельно, а 6% — ежедневно.

После учета возраста, пола, образования, дохода, курения, перенесенного инсульта и особенностей питания выяснилось: у тех, кто ел орехи хотя бы раз в месяц, вероятность деменции была ниже. Для тех, кто употреблял их не реже раза в неделю, риск также оказался меньше по сравнению с теми, кто почти не ел орехи. Отдельно для болезни Альцгеймера связь оказалась еще заметнее: у людей, которые ели орехи хотя бы раз в месяц, вероятность заболевания была примерно на 66% ниже.

При этом результаты работы не доказывают, что именно орехи напрямую защищают от деменции.

Ранее психолог Миллер назвала беспорядок в квартире причиной стресса.

Актуально

Читайте также

Новые штаммы гриппа: вирусолог раскрыла, почему нужна обновленная вакцина

Новые штаммы гриппа: вирусолог раскрыла, почему нужна обновленная вакцина

Польза яблок для кишечника: диетологи назвали главный секрет

Польза яблок для кишечника: диетологи назвали главный секрет

Не куришь, а риск есть: найдена мутация, повышающая риск рак легких в 62 раза

Не куришь, а риск есть: найдена мутация, повышающая риск рак легких в 62 раза

Вино из черного риса против деменции: ученые нашли неожиданное средство

Вино из черного риса против деменции: ученые нашли неожиданное средство

Магнитные бури: терапевт раскрыл, что происходит с организмом и как подготовиться

Магнитные бури: терапевт раскрыл, что происходит с организмом и как подготовиться

Сладкое не враг: врач предупредил, чем опасен полный отказ от десертов

Сладкое не враг: врач предупредил, чем опасен полный отказ от десертов

Гипертония крадет зрение: кардиолог предупредила о скрытой угрозе

Гипертония крадет зрение: кардиолог предупредила о скрытой угрозе

Укололась и постарела: диетолог предупредил о лице «усталой лошади» после похудения

Укололась и постарела: диетолог предупредил о лице «усталой лошади» после похудения

Деменция ближе, чем кажется: психиатр назвал сигналы, которые нельзя игнорировать

Деменция ближе, чем кажется: психиатр назвал сигналы, которые нельзя игнорировать

Осень бьет по суставам: травматолог назвал неочевидные причины боли

Осень бьет по суставам: травматолог назвал неочевидные причины боли

Рак поджелудочной железы поймают по капле крови: тест показал 87% точности

Рак поджелудочной железы поймают по капле крови: тест показал 87% точности

Прорыв в восстановлении мозга: пересадка клеток вернула движение

Прорыв в восстановлении мозга: пересадка клеток вернула движение

Добавьте mosregtoday.ru в избранное