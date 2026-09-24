Ученые нашли ягоду, которая защищает мозг от старения

Полифенолы винограда связали с защитой мозга от возрастных изменений

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Полифенолы, содержащиеся в винограде, потенциально способны защищать мозг от возрастных изменений и поддерживать когнитивные функции. Об этом сообщает Nutrients.

Ученые Университета Восточной Англии изучили исследования влияния винограда и его полифенолов на работу мозга. Эти вещества могут уменьшать воспаление и окислительный стресс, а также поддерживать работу сосудов и нервных клеток. В одном эксперименте 143 человека в возрасте от 60 до 80 лет с легкими когнитивными нарушениями в течение полугода принимали экстракт винограда и черники. По сравнению с плацебо у них сильнее улучшились скорость обработки информации и способность к обучению.

В другом испытании 96 пожилых людей принимали экстракт винограда 12 недель. У них улучшились память, внимание, речь и зрительно-пространственные способности, причем некоторые изменения появились уже через две недели. Ученые связывают возможный эффект полифенолов с их влиянием на воспаление, кровоснабжение и работу нервных клеток.

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