Ученые нашли ягоду, которая защищает мозг от старения

Ученые Университета Восточной Англии изучили исследования влияния винограда и его полифенолов на работу мозга. Эти вещества могут уменьшать воспаление и окислительный стресс, а также поддерживать работу сосудов и нервных клеток. В одном эксперименте 143 человека в возрасте от 60 до 80 лет с легкими когнитивными нарушениями в течение полугода принимали экстракт винограда и черники. По сравнению с плацебо у них сильнее улучшились скорость обработки информации и способность к обучению.

В другом испытании 96 пожилых людей принимали экстракт винограда 12 недель. У них улучшились память, внимание, речь и зрительно-пространственные способности, причем некоторые изменения появились уже через две недели. Ученые связывают возможный эффект полифенолов с их влиянием на воспаление, кровоснабжение и работу нервных клеток.

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