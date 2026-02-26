Онкопациентам стали доступны новые виды лечения по ОМС

Правительство РФ внесло коррективы в программу госгарантий, расширив перечень высокотехнологичных методов борьбы со злокачественными новообразованиями, финансируемых из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Соответствующее постановление кабмина, с текстом которого ознакомились журналисты РИА Новости , включает целый ряд сложных клинических случаев, которые ранее могли потребовать от пациентов значительных финансовых затрат.

Главным новшеством стало включение фотодинамической терапии (ФДТ) в протоколы лечения сразу нескольких видов рака. Теперь эту щадящую методику смогут бесплатно применять при терапии первой стадии рака мочевого пузыря, а также при опухолях пищевода и кардии. ФДТ предполагает использование светочувствительных веществ, которые избирательно накапливаются в раковых клетках и разрушают их под воздействием лазера.

Помимо этого, государство взяло на себя обязательства по лечению сложных категорий пациентов — с нерезектабельными формами рака поджелудочной железы и желчных протоков. Помощь также гарантирована при местнораспространенных и диссеминированных процессах в забрюшинном пространстве и органах пищеварения (двенадцатиперстной и тонкой кишке).

В качестве паллиативной меры для пациентов с интенсивным болевым синдромом в список ВМП включен чрескожный энергетический нейролизис чревного сплетения. Это малоинвазивное вмешательство, проводимое под рентген-контролем, призвано значительно улучшить качество жизни пациентов с неоперабельными опухолями указанных локализаций.

Ранее сообщалось о том, что вакцину от рака могут включить в программу ОМС.