Опухоль, достигавшую в диаметре 25 сантиметров, удалили женщине врачи в подмосковной Истре

В женскую консультацию Истринской больницы обратилась пятидесятипятилетняя женщина с жалобой на непропорционально увеличенный в размерах живот. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что сама женщина подозревала, что у нее грыжа. Однако в результате обследований врачи обнаружили у нее огромную опухоль правого яичника.

«Во время операции мы удалили пациентке огромное доброкачественное образование правого яичника, достигавшее в диаметре 25 сантиметров, что сопоставимо с размером детского мяча. Операция, которая длилась почти два часа, прошла успешно», — рассказывает акушер-гинеколог Истринской больницы Борис Иванов.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана. Врачи настоятельно рекомендуют при возникновении каких-либо жалоб незамедлительно обращаться к врачу, а при их отсутствии, регулярно проходить диспансеризацию.