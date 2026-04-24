В России фиксируется тревожный рост заболеваемости менингококковой инфекцией, которая уносит жизни детей и пожилых людей, а выжившим нередко грозит глубокая инвалидность. По данным экспертов Всероссийского союза пациентов, только за восемь месяцев 2025 года число случаев менингита выросло почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и ситуация продолжает ухудшаться. О причинах этой тенденции изданию aif.ru рассказали ведущие инфекционисты страны.

Академик РАН, главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин пояснил, что в отличие от ОРВИ менингококковая инфекция развивается циклично: длительные двадцатилетние периоды эпидемических подъемов сменяются тридцатилетними затишьями. По его словам, три десятилетия относительного спокойствия, за которые многие успели забыть об угрозе, подошли к концу, и начиная с 2022 года страна вступила в новый стабильный и продолжительный период роста заболеваемости. Ситуацию, по мнению эксперта, усугубил так называемый «иммунный долг», возникший из-за срыва плановой вакцинации во время пандемии COVID-19, что позволило менингиту и другим управляемым инфекциям вновь «поднять голову».

Лобзин также выделил основные группы риска. Чаще всего инфекцию, по его словам, распространяют прибывшие из-за рубежа люди. Преимущественными носителями также является молодежь, а самую высокую летальность, сопоставимую с детской, демонстрируют люди пенсионного возраста.

Хотя менингококковая инфекция не является самой распространенной, она считается наиболее опасной. Лобзин подчеркнул, что именно менингококк вызывает первое по смертности инфекционное заболевание, особенно среди детей до пяти лет. Официальная летальность от менингита составляет 16 процентов, но при наиболее тяжелой генерализованной форме, которая может проявляться характерной сыпью в виде «синячков», смертность достигает 67 процентов, а у дошкольников — и вовсе 92-х. При этом от первых симптомов до фатального исхода часто проходят считанные часы. Ведущий научный сотрудник ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Алла Вильниц добавила, что даже выжившим приходится дорого платить: 70 процентам требуются долгие месяцы реабилитации, а каждый третий становится инвалидом из-за осложнений, включающих потерю слуха, обширные некрозы и ампутации. В качестве примера она привела историю спасения двухлетнего ребенка, лечение которого обошлось государству в 20 миллионов рублей, но ради сохранения жизни врачам пришлось ампутировать малышу обе ноги.

Эксперты также развеяли распространенные заблуждения: шапка и маска не защищают от этой инфекции, эффективных лекарств не существует, а распознать болезнь на ранней стадии крайне сложно из-за неспецифических симптомов. Даже своевременный вызов скорой помощи зачастую не гарантирует благополучного исхода.