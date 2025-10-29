Овсянка против гипертонии: что говорят специалисты о пользе каши
Роспотребнадзор: антиоксидантные свойства овса нормализуют артериальное давление
Фото: [istockphoto.com/fcafotodigital]
Роспотребнадзор дал рекомендации по употреблению овсяной каши, выделив ее особую пользу для людей с повышенным артериальным давлением. В ведомстве пояснили, что антиоксидантные свойства овса способствуют нормализации кровяного давления, сообщает РИА Новости.
Польза овсянки обусловлена ее насыщенным составом:
- Клетчатка улучшает работу кишечника.
- Марганец (более 250 % суточной нормы в 100 г крупы) поддерживает здоровье соединительных тканей, хрящей и костей.
- Витамины группы B благотворно влияют на нервную систему, улучшают обмен веществ, способствуют замедлению старения и лучшему усвоению питательных веществ.
Для поддержания упругости кожи специалисты рекомендуют ежедневно употреблять около 150 г овсянки.
Как выбрать правильную овсянку
В магазинах представлены три основных вида продукта: крупа, геркулес и хлопья быстрого приготовления. Роспотребнадзор советует отдавать предпочтение каше, требующей варки 15–20 минут — она сохраняет больше полезных веществ и обеспечивает длительное чувство сытости.
При выборе хлопьев быстрого приготовления важно проверять состав: в нем не должно быть сахара и консервантов. Оптимальный вариант — хлопья из голозерного овса, богатые минералами и полезным овсяным маслом.
На что обратить внимание при покупке:
- Избегать продуктов с химическими ароматизаторами, красителями, солью и подсластителями — они могут вызвать аллергию и снизить пользу.
- Не закупать овсянку впрок: срок годности в картонной упаковке — около 6 месяцев, после вскрытия — 2–4 месяца.
- Не употреблять хлопья с темными пятнами, прогорклым или плесневелым запахом.
