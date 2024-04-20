Паразитолог Бартули заявил, что вода от наводнений заражена инфекциями и вирусами
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Наводнение, обрушившееся уральские города, заставило десятки тысяч людей жить в неком подобии «Венеций», по улицам которых протекают реки и каналы. Тем не менее вода, наполняющая их, представляет грозную опасность не только при употреблении в пищу, а даже при простом прикосновении к ней. По словам паразитолога Эдуарда Бартули, вода от паводков может наградить неосторожных любителей покупаться многими серьезными инфекциями, прежде всего холерой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что ее вибрионы передаются как раз при проглатывании воды. Тем не менее это опасное инфекционное кишечное заболевание, проявляющееся тошнотой, рвотой, жидким стулом, обезвоживанием. И без медпомощи болезнь может привести к летальному исходу.
По мнению медика, также опасны при заглатывании паводковой воды лямблии. Это фекально-оральный путь передачи. Так, вместе с наводнением вышло большое содержимое туалетов, где, помимо лямблий, содержатся еще и аскариды. Последствием заражения последними являются кожная сыпь, кашель, жидкий стул и диарея.
Он подчеркнул, что данные последствия могут наступить не только при намеренном употреблении зараженной воды в пищу, а также и при случайном проглатывании во время плавания в ней.