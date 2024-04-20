Паразитолог Бартули заявил, что вода от наводнений заражена инфекциями и вирусами

Наводнение, обрушившееся уральские города, заставило десятки тысяч людей жить в неком подобии «Венеций», по улицам которых протекают реки и каналы. Тем не менее вода, наполняющая их, представляет грозную опасность не только при употреблении в пищу, а даже при простом прикосновении к ней. По словам паразитолога Эдуарда Бартули, вода от паводков может наградить неосторожных любителей покупаться многими серьезными инфекциями, прежде всего холерой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ее вибрионы передаются как раз при проглатывании воды. Тем не менее это опасное инфекционное кишечное заболевание, проявляющееся тошнотой, рвотой, жидким стулом, обезвоживанием. И без медпомощи болезнь может привести к летальному исходу.

По мнению медика, также опасны при заглатывании паводковой воды лямблии. Это фекально-оральный путь передачи. Так, вместе с наводнением вышло большое содержимое туалетов, где, помимо лямблий, содержатся еще и аскариды. Последствием заражения последними являются кожная сыпь, кашель, жидкий стул и диарея.

Он подчеркнул, что данные последствия могут наступить не только при намеренном употреблении зараженной воды в пищу, а также и при случайном проглатывании во время плавания в ней.