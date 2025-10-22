Почки под ударом: чем опасен бесконтрольный прием обезболивающих

Врач-нефролог, кандидат медицинских наук Алексей Резников предупредил об опасности бесконтрольного приема обезболивающих препаратов. По его словам, анальгетики при неправильном применении входят в число самых рискованных для почек лекарств, пишет « Газета.ru ».

Проблема кроется в распространенной практике самолечения: люди часто принимают обезболивающие без консультации с врачом, опираясь на советы знакомых или рекламу. Такая беспечность чревата развитием анальгетической нефропатии — хронического поражения почек с повреждением канальцев и интерстициальной ткани. Заболевание медленно подрывает фильтрационную функцию органа и в запущенных случаях может потребовать гемодиализа или пересадки почки.

Опасность усугубляется тем, что на ранних стадиях болезнь протекает почти бессимптомно. Пациенты обращаются к врачам лишь при появлении отеков, повышенного давления или крови в моче, нередко продолжая принимать обезболивающие и тем самым ускоряя разрушение почек.

Хотя однозначно выделить самые опасные препараты сложно, исследования фиксируют повышенный риск при длительном приеме фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Врач подчеркивает: любые обезболивающие следует принимать только по назначению специалиста и в строго оговоренных дозах. Особую бдительность нужно проявлять людям с хроническими заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и печени.

