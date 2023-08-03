«Разрезать с продавцом нельзя»: выяснилось, какие опасности таят в себе арбузы

Во всем мире отмечается День арбуза, а в Москве начали работать бахчевые развалы. Теперь появилась возможность есть этот сладкий плод в буквально неограниченном количестве.

Однако, как предупреждает врач-эндокринолог Екатерина Баланина, употреблять арбуз следует с умом.

«У арбуза достаточно высокий гликемический индекс — около 75. Это скорость усвоения сахара. Высокий гликемический индекс — это нехорошо, особенно для людей с нарушением углеводного обмена. Такая «лавина сахара» не может быть сразу усвоена, что приведет к повышению глюкозы в крови» — пояснила Баланина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, по ее словам, людям, стремящимся к снижению веса, лучше ограничивать употребление арбуза, а иногда — исключать его из своего рациона.

«Но полностью исключить из жизни арбуз невозможно, если это любимый продукт. Относительно здоровый человек без вреда для здоровья может съесть 300-400 граммов за один раз», — отметила медик.

Ни для кого не секрет, добавила эндокринолог, что некоторые недобросовестные производители могут «пичкать» арбуз пестицидами и нитратами. Поэтому нужно покупать плоды у сертифицированных продавцов, которые могут предъявить санитарно-эпидемиологическое заключение.

«Разрезать с продавцом арбуз нельзя — это противоречит санитарно-гигиеническим нормам. Хвостик должен быть сухой и желтоватый. На арбузе должны быть земляное пятно и четкие полоски. Еще стоит обращать внимание на цвет мякоти, она не должна быть насыщенно-фиолетовой или наоборот бледной. Семечки должны быть среднего размера коричневого цвета, не бледными, а аромат арбуза — божественным», — рассказала Баланина.

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