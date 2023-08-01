«Дольше и крепче»: выяснилось, как арбуз и дыня влияют на человека

В России стартует сезон бахчевых. На прилавках уже совсем скоро появятся недорогие арбузы и дыни.

Эти плоды любят многие, и совершенно не зря. Как рассказал психотерапевт Марсель Сультеев, дыни и арбузы наполнены витаминами и благотворно влияют на ЖКТ.

«А когда у человека с желудком все хорошо, у него повышается настроение. Когда организм человека насыщен витаминами, ему хочется радоваться, стремиться к чему-то, достигать целей, люди более продуктивны», — уточнил Сультеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, пояснил специалист, дыни и арбузы вызывают у людей радость на уровне подсознания.

«Если человек вспоминает даже запах дыни или арбуза, у него сразу появляется улыбка на лице. Данные плоды, в отличие от других продуктов, которые можно получать в течение всего года, дают ощущение предвкушения: чтобы поесть арбуз, нужно дождаться лета. Эндорфин и дофамин, вырабатывающиеся во время поедания арбуза, благотворно влияют и на сон — он становится дольше и крепче», — добавил психотерапевт.

Но вокруг этих бахчевых есть много мифов. Как рассказала врач-эндокринолог Екатерина Баланина, столь популярная «арбузная диета», на которой худеют многие женщины, попросту не работает. По словам собеседницы, когда человек себя сильно в чем-то ограничивает, организм понимает, что он недополучает энергию и сохраняет свой текущий вес.

«Арбуз — это, конечно, прекрасный плод. Он очень вкусный, сладкий, но он противопоказан людям с нарушением углеводного обмена, с избыточным весом. Арбуз содержит много сахаров. Если люди думают, что, поедая один арбуз, они похудеют, то это не так», — отметила медик.

Как бы ни была хороша дыня, она тоже таит в себе некоторые опасности.

«Она очень сладкая и является сильным аллергеном, поэтому людям с аллергическими реакциями нужно быть осторожнее. При сахарном диабете, нарушении углеводного обмена, избыточном весе мы дыню исключаем. Понятное дело, что категорически запретить ее нельзя. Иногда можно побаловать себя такими продуктами, но их стоит ограничивать», — подытожила Баланина.

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