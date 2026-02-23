Режим или гормоны? Эндокринолог назвала три причины усталости у детей

Врач-эндокринолог клиники Soft Medical Center Юлия Сидорова пояснила, что жалобы родителей на вялость ребенка редко связаны с работой эндокринной системы. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула: в 99% случаев корень проблемы кроется в образе жизни, а не в нарушении выработки гормонов.

«Один из моих самых любимых запросов на консультацию, а кто не устает в современном мире? Шумовое и световое загрязнение, высокая нагрузка в школе. У жителя большого города уровень базового стресса и так очень высокий», — сказала Сидорова.

Сидорова выделила три основных фактора, которые истощают детский организм:

Хаос в расписании. Резкая смена режима между учебой и выходными (поздний отход ко сну в субботу и долгий сон в воскресенье) воспринимается организмом как смена часовых поясов. «Привет, джетлаг, — комментирует эксперт. — Циркадные ритмы смещаются, организм находится в стрессе».

Скудный рацион. Отсутствие овощей при переизбытке сладкого ведет к дефициту витаминов группы В, которые расходуются на усвоение сахара. Их нехватка провоцирует утомляемость и снижение памяти, даже если у ребенка нет проблем с весом.

Гиподинамия. Двух уроков физкультуры в неделю катастрофически мало. По словам врача, двое из трех детей не проходят и 60 минут ежедневной нормы движения, без которой организм неизбежно «выключается».

При этом эндокринолог уточнила, что патологии щитовидной железы действительно могут вызывать слабость, но если усталость — единственный симптом, такая вероятность крайне мала.

