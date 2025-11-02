Росздравнадзор возьмет под контроль назначения БАДов: что изменится

С 18 октября 2025 года Росздравнадзор получил полномочия проверять, насколько обоснованно врачи назначают пациентам биологически активные добавки (БАДы). Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости .

По ее словам, нововведение — логичный шаг в рамках изменений положения о госконтроле качества и безопасности медицинской деятельности. Оно призвано повысить безопасность и качество оказываемой медпомощи.

Ключевые моменты регламента:

с 1 сентября врачи вправе назначать БАДы только при наличии медицинских показаний;

разрешены к назначению лишь зарегистрированные добавки (прошедшие госрегистрацию);

медикам запрещено заключать коммерческие договоренности с производителями БАДов.

Дрожжина напомнила, что БАДы не являются лекарственными средствами, но широко используются как источник витаминов, минералов и иных веществ для поддержания здоровья. При этом важно, чтобы их назначение было клинически оправдано.

Новый механизм надзора, по оценке депутата, позволит:

исключить возможные злоупотребления;

усилить ответственность медицинских организаций за назначения.

