С 1 марта в России запустят единый цифровой регистр мониторинга беременных

С 1 марта в России начнет функционировать единый федеральный регистр данных о беременных женщинах. Новая цифровая система объединит всю информацию о течении гестации, ее результатах и состоянии здоровья младенцев. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

Платформа будет аккумулировать сведения о женщинах, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель), их сопутствующих заболеваниях, критических акушерских ситуациях и исходах родов. Также в систему внесут данные о детях с врожденными аномалиями или патологиями, выявленными в перинатальный период.

«Поскольку регистр будет информационно интегрирован с другими регистрами заболеваний, мы получим более полную картину состояния здоровья женщин репродуктивного возраста. Это позволит увидеть, у какого процента женщин детородного возраста наступила беременность, сколько из них имеют хронические, инфекционные, онкологические и иные заболевания, как протекает их беременность, каким был ее исход и в каком состоянии находится ребенок при рождении», — пояснила парламентарий.

Интеграция с другими базами данных позволит медикам более тщательно сопровождать женщин с отягощенным анамнезом или ограниченными возможностями здоровья. Для них будут разрабатывать индивидуальные маршруты наблюдения, чтобы повысить шансы на рождение здорового ребенка. Эта мера призвана поддержать демографическую политику страны, направленную на рост рождаемости.

