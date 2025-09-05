Сомнолог объяснила, почему не стоит днем дремать на диване

Сомнолог Ханна Патель предостерегла от неправильного подхода к дневному сну. Она считает, что, хотя дневной отдых может принести пользу, важно избегать распространенных ошибок. О них эксперт рассказала изданию HuffPost.

Главная ошибка, по мнению Патель, — пытаться компенсировать дневным сном хронический недосып. После бессонной ночи лучше не надеяться на полноценный отдых днем. Однако, короткая передышка в первой половине дня, несомненно, взбодрит.

Специалист подчеркивает, что оптимальная продолжительность дневного сна — около получаса. Более длительный сон может привести к обратному эффекту: вялости и усталости после пробуждения. Это связано с тем, что за более долгий период организм переходит в фазу глубокого сна.

Выбор места для дневного отдыха тоже имеет значение. Патель не рекомендует дремать на диване. Вместо этого она советует уединиться в спальне, обеспечив себе тишину, темноту и прохладу. По мнению эксперта, именно там и при таких условиях получится максимально отдохнуть, в отличие от гостиной. В противном случае можно столкнуться с вышеописанными симптомами.

