Стоматолог Пирвердиев назвал показания к необходимости удаления зуба мудрости

По словам врача-стоматолога Джейхуна Пирвердиева, наиболее часто зубы мудрости прорезаются у людей в возрасте 16-28 лет, при этом во многих случаях они растут неправильно. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что показаниями к удалению таких зубов являются неправильное прорезывание зуба мудрости, наличие кисты около него, отсутствие зуба-антагониста, а также частичное прорезание или нахождение его под десной. Кроме того, показаниями также являются и различные воспалительные процессы, кариес.

По мнению медика, отказ от удаления зуба мудрости может привести к развитию неприятных процессов. Так, может пострадать зубной ряд или произойдет поражение корневой части соседнего зуба, а также может случиться разрушение челюстной кости.