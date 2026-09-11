Два автомобиля и 10 домов сгорели за ночь в поселке Тюмени: очевидцы делятся мнением о причинах инцидента

Жители поселка Славянский в Тюмени, где накануне произошел крупный пожар, высказали свои версии причин возгорания, сообщил nashgorod.ru.

По их мнению, поджог маловероятен. Одна из основных версий, которую они называют, — короткое замыкание.

«Версию с поджогом не рассматриваем. Даже мысли такой не было. Поджечь-то нас никто и не мог. Вокруг живут очень хорошие люди», — передает слова местных журналист.

Также местные жители рассказали о своем быте и отношениях с соседями. Обитатели цыганского поселка подчеркнули: конфликтов между ними и владельцами окрестных домов никогда не возникало. Все живут в мире. Тюменцы, чьи дома сгорели, планируют остаться в поселении. По их словам, соседи готовы приютить их на время восстановления жилья.

«Мы тут все родня, своих приютим. Кому сможем — тем поможем: деньгами или вещами», — рассказали пострадавшие.

По данным издания, жители улицы 4-й километр Салаирского тракта в Тюмени, где произошел крупный пожар, остались без электричества. Энергосбытовые компании сейчас решают вопрос о переносе сетей, чтобы подключить к свету уцелевшие дома. Представитель ресурсоснабжающей организации пояснил «Нашему городу», что специалисты ведут перепись кадастровых участков, затронутых пожаром. Получив эти данные, они смогут начать подготовку к подключению света.

«На данный момент весь поселок Славянский остался без электричества. Местный барон прямо сейчас обсуждает с энергосбытовой компанией „Восток“ возможность подключения к электричеству уцелевших домов», — передает информацию журналист «Нашего города».

Как передает издание, тревожный сигнал о пожаре поступил 10 сентября в 20:00. К утру огонь успел уничтожить десять жилых домов и два автомобиля. В ликвидации возгорания были задействованы 20 сотрудников МЧС и семь единиц пожарной техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, где будут учиться дети из тюменской школы со сгоревшей крышей.