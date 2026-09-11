В Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

В пятницу, 11 сентября, на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском лесничестве — I класс. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В субботу, 12 сентября, на большей части региона спрогнозировали II класс пожарной опасности, в воскресенье, 13 сентября, III класс. Температура воздуха днем в этот период составит +13-19 градусов, ночью — + 3-11. Синоптики обещают переменную облачность, почти без осадков.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.