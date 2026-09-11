Жители Подмосковья воспользовались услугой по предварительному согласованию предоставления земли свыше 48 тыс. раз

С начала 2026 года жители Подмосковья оформили более 48 тыс. электронных заявлений на предварительное согласование предоставления земельных участков, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Участки». Она доступна для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, у которых есть основания на предоставление участков из муниципальной или государственной неразграниченной собственности без проведения торгов.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. В услугу внедрен искусственный интеллект, который проверит загруженные файлы.

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