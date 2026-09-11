Ларионов раскритиковал качество льда после поражения СКА от «Спартака»

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов раскритиковал качество льда в московском Дворце спорта «Мегаспорт» после поражения от «Спартака» (1:3).

Петербуржцы проиграли впервые в сезоне, хотя и повели в счете. «Спартак» больше атаковал (39 бросков против 15) и в третьем периоде забросил три шайбы.

«Качество льда было безобразным. Это стыдно. Надеюсь, с этим будет что-то сделано», — отметил Ларионов.

При этом сам матч главный тренер СКА назвал интересным. Ларионов не считает, что на его команду повлиял тот факт, что команда играла накануне дома, а в Москву добиралась ночным поездом.

СКА набрал шесть очков в четырех матчах, «Спартак» провел три игры и записал на свой счет четыре балла.

Ранее главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, как важно было забросить первую шайбу на домашней площадке.