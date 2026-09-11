ОБЗР распался на два курса: чему будут учить школьников на «Начальной военной подготовке»

По информации министра, с 1 сентября привычный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделен на два самостоятельных обязательных курса: «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Изменения касаются учеников восьмых и десятых классов.

По словам Пучкова, уроки начальной военной подготовки — это не возвращение к старым схемам, а современный практико-ориентированный курс. Программа включает строевую подготовку, изучение тактической медицины, огневую подготовку и основы военной топографии. Значительная часть занятий будет носить практический характер. Для десятиклассников предусмотрены учебные сборы на базе воинских частей или учебно-военных центров.

Преподавать новый курс будут учителя ОБЗР, прошедшие специальную переподготовку или повышение квалификации по программам военного профиля. В ряде случаев, особенно для проведения практических модулей и учебных сборов, к образовательному процессу могут привлекать в качестве методистов или совместителей действующих военнослужащих и ветеранов боевых действий.

Ранее сообщалось, что старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы.