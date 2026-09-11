«Не спали всю ночь, очень страшно»: появились подробности атаки БПЛА в Нижегородской области

В ночь на 11 сентября над Нижегородской областью был сбит 51 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По его словам, падающие обломки дронов повредили гражданские объекты в Дзержинске, сообщил newsnn.ru.

По информации губернатора, в результате атаки пострадали многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Информация о других поврежденных объектах уточняется. Губернатор не привел данных о пострадавших среди мирного населения.

«Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы», — поделился губернатор.

Жители Дзержинска сообщили в социальных сетях, что провели тревожную ночь: их разбудили громкие хлопки, напоминавшие взрывы. Горожане делились своими ощущениями. По их словам, в домах дрожали окна. Одна из жительниц отметила, что с ней такое впервые. Другая рассказала, что окна тряслись уже раза четыре. Также люди сообщили о ярких и сильных вспышках, озарявших небо.

«Сильно грохочет»; «Не спали всю ночь, очень страшно», — написали местные жители.

По данным издания, в регионе объявляли режим опасности атаки беспилотников. Это произошло в 22:21 10 сентября, а отменили его в 06:25 11 сентября. Почти восемь часов аэропорт работал с ограничениями. Сейчас задерживаются вылеты в Хургаду, Анталью и Сочи.

Ранее сообщалось, что более 90 целей в небе Ростовской области было уничтожено в ночь на 11 сентября.