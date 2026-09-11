От Крыма до Урала: атака 777 БПЛА ВСУ на регионы России 11 сентября — что известно
В течение ночи с 10 на 11 сентября 2026 года средства противовоздушной обороны РФ отразили беспрецедентную по масштабу воздушную атаку. Дежурными силами ПВО над территорией 17 российских регионов, включая Республики Крым, Марий Эл и Удмуртия, Пермский край, а также над акваториями Черного и Каспийского морей 777 украинских БПЛА самолетного типа были перехвачены и ликвидированы. Об этом со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России, сообщает ТАСС.
География и параметры отражения массированной атаки БПЛА
Ключевые данные из официальной сводки Министерства обороны Российской Федерации:
- Временной интервал: Воздушные цели уничтожались в 12-часовой период с 20:00 мск 10 сентября до 08:00 мск 11 сентября 2026 года.
- Масштаб перехвата: Уничтожено рекордное количество — 777 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
- География действия ПВО: Беспилотники нейтрализованы над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областями, Пермским краем, республиками Крым, Марий Эл и Удмуртия, а также над Каспийским и Черным морями.