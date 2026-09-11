В течение ночи с 10 на 11 сентября 2026 года средства противовоздушной обороны РФ отразили беспрецедентную по масштабу воздушную атаку. Дежурными силами ПВО над территорией 17 российских регионов, включая Республики Крым, Марий Эл и Удмуртия, Пермский край, а также над акваториями Черного и Каспийского морей 777 украинских БПЛА самолетного типа были перехвачены и ликвидированы. Об этом со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России, сообщает ТАСС.