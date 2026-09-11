В ЖК «Квартал на Стрелковой» в Мытищах возвели новостройку

В ЖК «Квартал на Стрелковой» городского округа Мытищи возвели новостройку, ООО СЗ «СИБПРОМСТРОЙ № 16» выдали разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки составила более 22 тыс. кв. м, она рассчитана на 504 квартиры различной планировки. На первых этажах разместили коммерческие помещение, на подземном уровне - кладовые. Для семей с детьми на территории предусмотрена современная детская площадка. Рядом с домом есть магазины, сервисы, остановки общественного транспорта и другие объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.