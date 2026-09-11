В Балашихе взяли на контроль установление обстоятельств ДТП с участием маршрутки
Обстоятельства ДТП с участием маршрутки установят в Балашихе
Фото: [Прокуратура Московской области]
Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП с участием маршрутного такси, которое произошло в пятницу, 11 сентября, примерно в 07:30 на 18 км автодороги М-7 «Волга» на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
В ведомстве уточнили, что там произошло попутное столкновение маршрутного такси с пятью автомобилями. В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум пассажирам и водителю автобуса, а также водителю одного из легковых автомобилей.
Городская прокуратура даст оценку соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.