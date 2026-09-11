Жителям Подмосковья рассказали об акции «Проверь здоровье в парке»

В субботу, 12 сентября, в Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке», в рамках которой жители 11 округов смогут бесплатно пройти профилактическое обследование и получить рекомендации специалистов, в том числе в Долгопрудном, Ленинском, Серпухове и других муниципалитетах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Акция «Проверь здоровье в парке» позволяет жителям быстро пройти основные профилактические обследования в удобном формате, без необходимости специально посещать поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, такая диагностика помогает вовремя распознать изменения в состоянии здоровья, а также обратиться к врачу для более подробного обследования. Пациентам измерят артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, проверят индекс массы тела и не только. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.