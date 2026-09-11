Из тесных клеток в зоопарк: медведицы Даша и Маша из «Седьмого неба» обретут новый дом

Медведицы Даша и Маша, которых содержали в тесных клетках на территории аквакомплекса «Седьмое небо», переедут в Ростовский зоопарк, сообщила rostovgazeta.ru. Подробности выяснял корреспондент издания.

По данным издания, информация о плохих условиях содержания животных в аквакомплексе появилась в Сети. На снимках очевидцев видно, что бурые медведи находятся в клетках, сваренных из арматуры. Перед ними разместили сетку-рабицу — вероятно, чтобы защитить желающих протянуть руки животным. Размер так называемого вольера вызвал возмущение ростовчан. Это не первые жалобы активистов на условия проживания медведей.

«Первая информация о содержании медведей в неблагоприятных условиях появилась еще в 2021 году. Тогда общественность била тревогу, было написано много обращений», — сообщает член штаба регионального Народного фронта Галина Лебедь.

Неравнодушные люди обращались и в Ростовский зоопарк. Однако тогда места там не было — жил бурый медведь. Когда после ухода медведя Андрюши вольер освободился, руководство зоопарка связалось с держателем медведей.

«Мы сообщили, что можем стать принимающей стороной и разместить у нас двух медведиц. Судя по тому, что процесс сейчас идет, владелец животных не возражал», — отмечает директор Ростовского-на-Дону зоопарка Юлия Соболева.

По словам собеседницы RostovGazeta, площадь выгульного вольера позволяет содержать двух бурых медведей. Однако вместе в одном помещении им жить нельзя. Сейчас в техзоне зоопарка изготавливают второй модульный вольер — кормовую клетку и берлогу. Выбор в пользу модульного сделан потому, что рядом с освободившимся вольером обитают белые медведи. Громкие звуки могут вызывать у животных сильный стресс. Когда модульный вольер будет готов, его краном заведут в существующий вольер.

«Мы работаем в соответствии с постановлением, где четко прописаны все нормы для содержания животных. Учитывается все — и высота барьера, и площадь, необходимая как для выгульной части, так и для кормовой клетки и берлоги. Все эти требования надо соблюдать», — подчеркивает Юлия Соболева.

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