«Ребенок не его»: мать погибшего бойца СВО оспорила фиктивный брак сына с 18-летней девушкой

Канский суд аннулировал брак между 18-летней местной жительницей и военнослужащим, участвовавшим в спецоперации. Мужчина дал согласие на свадьбу, поскольку считал, что девушка ждет ребенка именно от него. Об этом проинформировали в прокуратуре, сообщила prmira.ru.

По информации ведомства, с жалобой на ущемление прав при распределении мер социальной поддержки обратилась мать погибшего бойца. Женщина пояснила: ее 36-летний сын женился на 18-летней девушке, будучи уверенным в ее беременности. Узнав, что ребенок не от него, он заговорил о разводе. Однако оформить расторжение брака супруги не успели — мужчина уехал на СВО, а в декабре 2024 года пропал без вести.

Проверка установила: совместного быта у пары не было, брак оставался формальностью. По версии прокуратуры, девушка намеревалась получать выплаты, которые положены родственникам участников спецоперации. Суд встал на сторону матери бойца: брак признан недействительным, записи о его регистрации аннулированы. Денежные средства, предназначавшиеся семье погибшего, будут перечислены его матери.

Ранее сообщалось, что муж экс-замгубернатора российского региона выбрал СВО вместо колонии.