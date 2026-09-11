В Пушкинском округе построят школу в ЖК «Публицист»

В Пушкинском округе в ЖК «Публицист» от девелопера DOGMA возводят школу, рассчитанную на 1,65 тыс. мест, здание площадью 25 тыс. кв. м будет иметь три этажа — его спроектируют по индивидуальному проекту с учетом современных образовательных стандартов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Для школьников обустроят учебные классы, спортзалы, творческие мастерские, библиотеку с цифровой зоной, концертный зал, медицинский пункт и столовую. На территории учреждения оборудуют главную площадь для общешкольных мероприятий, площадки для игр и отдыха, а также полноценный спортивный хаб с беговыми дорожками, футбольным полем, зонами для игры в волейбол и баскетбол.

В состав квартала войдут 20 жилых домов, физкультурно-оздоровительного комплекса, две общеобразовательные школы, пять детских садов, поликлиника, а также всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.