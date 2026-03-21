«Стресс и фастфуд». Врач раскрыла неочевидные причины взрывного роста диабета в России

Каждый пятнадцатый житель России страдает сахарным диабетом. За последние два десятилетия число таких пациентов удвоилось. Об этом в интервью 360.ru сообщила врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова.

Специалист подчеркивает, что причины имеют комплексный характер: в их числе фастфуд, недостаток физической активности, сидячий образ жизни, а также нарушения сна, повышенная тревожность и рост уровня кортизола.

Заболеть диабетом может любой человек, однако в группе наибольшего риска находятся те, у кого уже есть родственники с этим диагнозом. В то же время даже абсолютно здоровые люди без семейной истории болезни не застрахованы от недуга. Болезнь стремительно молодеет: сегодня ее выявляют даже у 35-летних.

«Если у человека есть в семье больные сахарным диабетом, то это означает, что вероятность, что он может заболеть, стремится к почти 50%, порядка 40%», — отметила медик.

Она добавила, что в 2024 году в России диагноз «сахарный диабет второго типа» впервые был поставлен более чем восьми тысячам детей. Основой профилактики остается образ жизни, ключевыми элементами которого являются полноценный спорт, регулярное питание, забота о ментальном здоровье и умение справляться со стрессом.

