Свыше 1 200 единиц оборудования для лечения онкологии закуплено в Подмосковье за 5 лет по программе Единой России
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров и депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин посетили Московский областной онкологический диспансер, где осмотрели поступившее оборудование – новейшую систему магнитно-резонансной томографии. Аппарат заработал в больнице в конце прошлого года.
Высочайшая детализация нового оборудования позволяет выявлять даже самые маленькие опухоли, потому может применяться при сложных диагностических случаях. Стоимость системы магнитно-резонансной томографии – свыше 250 миллионов рублей.
«Депутатский корпус следит в своих округах за тем, как оснащаются медицинские учреждения, ведь это часть Народной программы партии «Единая Россия». Каждая единица оборудования – наказ наших жителей, озвученный в ходе встреч. Людям важно, чтобы поход в поликлинику или пребывание в больнице было максимально продуктивным, чтобы были проведены все необходимые обследования, после чего – назначено корректное лечение. И потому наши медицинские учреждения должны быть готовы к такому запросу. Всего за 5 лет в медицинские организации Подмосковья поставлено свыше 1200 единиц оборудования для лечения онкологии. Финансирование на эти цели суммарно составило более 3,3 миллиарда рублей», – прокомментировал председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения Единой России Игорь Брынцалов.
Новое оборудование обеспечивает быструю смену протоколов и высокую точность изображений. А широкий тоннель позволяет провести исследование пациентам весом до 250 килограммов.
«Развитие здравоохранения – это одна из главных социальных задач для Балашихи и для всего Подмосковья. Для этого мы вместе с Правительством Московской области организуем большую работу по поддержке врачей, проводим капитальные ремонты наших медучреждений, строим новые поликлиники и больницы, и, конечно, закупаем новое современное оборудование, которое позволяет значительно улучшить качество диагностики и лечения наших жителей», - сказал Сергей Юров.
Московский областной онкологический диспансер – одно из ведущих медицинских учреждений страны. Ежедневно в условиях амбулаторно-поликлинических подразделений получают медицинскую помощь более 1000 пациентов.
С момента основания в 1945 году диспансер прошел путь от небольшого учреждения до ключевого центра борьбы с онкологией. В январе 2026 года к 80-летней годовщине создания Московского областного онкологического диспансера при поддержке первичной профсоюзной организации был создан Музей, посвященный истории развития организации и онкологической помощи в Московской области.