Свыше 1 200 единиц оборудования для лечения онкологии закуплено в Подмосковье за 5 лет по программе Единой России

«Депутатский корпус следит в своих округах за тем, как оснащаются медицинские учреждения, ведь это часть Народной программы партии «Единая Россия». Каждая единица оборудования – наказ наших жителей, озвученный в ходе встреч. Людям важно, чтобы поход в поликлинику или пребывание в больнице было максимально продуктивным, чтобы были проведены все необходимые обследования, после чего – назначено корректное лечение. И потому наши медицинские учреждения должны быть готовы к такому запросу. Всего за 5 лет в медицинские организации Подмосковья поставлено свыше 1200 единиц оборудования для лечения онкологии. Финансирование на эти цели суммарно составило более 3,3 миллиарда рублей», – прокомментировал председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения Единой России Игорь Брынцалов.