Парковка появится на месте снесенного аварийного дома в Звенигороде

В Звенигороде завершилась ликвидация аварийного жилого здания № 9 на Нахабинском шоссе. Информацию об этом распространила пресс‐служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Снесенное строение представляло собой 3-этажный кирпичный многоквартирный дом, возведенный в 1963 году. Его общая площадь составляла примерно 1645 кв. м. Из‐за значительного износа строительных конструкций здание признали аварийным.

Расселение жильцов прошло в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»: свои квартиры покинули обитатели 36 квартир. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих демонтажу.

На участке, освободившемся после демонтажа, власти намерены обустроить плоскостную парковку, которая будет доступна для жителей Звенигорода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.