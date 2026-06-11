Парковка появится на месте снесенного аварийного дома в Звенигороде
В Звенигороде на Нахабинском шоссе обустроят плоскостную парковку
Фото: [Мособлархитектура]
В Звенигороде завершилась ликвидация аварийного жилого здания № 9 на Нахабинском шоссе. Информацию об этом распространила пресс‐служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Снесенное строение представляло собой 3-этажный кирпичный многоквартирный дом, возведенный в 1963 году. Его общая площадь составляла примерно 1645 кв. м. Из‐за значительного износа строительных конструкций здание признали аварийным.
Расселение жильцов прошло в рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»: свои квартиры покинули обитатели 36 квартир. После этого дом включили в перечень объектов, подлежащих демонтажу.
На участке, освободившемся после демонтажа, власти намерены обустроить плоскостную парковку, которая будет доступна для жителей Звенигорода.
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