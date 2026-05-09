«Таблетки, которые хуже болезни». Врач скорой предупредила об опасности имодиума

Врач скорой помощи Светлана Гузь в интервью изданию «Газета.ru» назвала три ключевых фактора летних интоксикаций: несоблюдение температурного режима хранения готовой еды, употребление мяса без полноценной прожарки или проварки, а также пренебрежение мытьем рук.

При возникновении тошноты, жидкого стула и спазмов в области живота специалист советует незамедлительно очистить желудок промыванием.

Далее допустимо выпить 8–10 таблеток активированного угля либо два саше смекты. Рвота и диарея способны вызвать дегидратацию — дисбаланс, при котором организм теряет больше жидкости, чем получает, и вместе с водой лишается необходимых солей. Для восполнения электролитного баланса рекомендуется принять регидрон и пить много жидкости. От имодиума же лучше воздержаться.

«При выраженных болях в животе будет полезен дротаверин (но-шпа), однако без осмотра врача необходимо отказаться от имодиума (лоперамида), поскольку он задерживает токсины в кишечнике», — пояснила собеседница издания.

