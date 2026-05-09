«Просто, быстро и без химии». Учёные МГУ создали метод сортировки пластика по спектру

Сотрудники пресс-службы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова проинформировали о том, что специалисты физического факультета разработали новый способ сортировки пластикового мусора на основе анализа спектров отражения. Предложенная методика ускоряет идентификацию типа пластика и облегчает его последующую утилизацию. Научная работа опубликована в журнале «Applied Optics».

Данная система функционирует в ближнем инфракрасном диапазоне. В ходе анализа применяется белый свет, после чего фиксируются коэффициенты отражения на предварительно заданных длинах волн. Алгоритм сравнивает полученные показатели и выделяет характерные полосы поглощения для каждой разновидности пластика, уточнили в пресс-службе.

Как пояснил профессор кафедры физики колебаний физического факультета МГУ Сергей Манцевич, разработка дает возможность различать материалы вне зависимости от их формы, толщины, расцветки и рельефа поверхности.

По словам авторов, новый метод не нуждается в лабораторных условиях, продолжительных замерах или дорогостоящем оборудовании. Для его применения достаточно стандартных оптических светофильтров.

