Прославленный защитник и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил резкий протест против просмотра мирового первенства в Швейцарии, назвав отстранение российской сборной циничным. Об этом пишет СЭ.

Принципиальный отказ от просмотра турнира

Легенда отечественного и мирового хоккея Вячеслав Фетисов публично заявил о своем нежелании следить за ходом чемпионата мира, который стартует в середине мая. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» титулованный спортсмен подчеркнул, что даже не рассматривает возможность наблюдения за матчами текущего розыгрыша. Более того, трехкратный обладатель Кубка Стэнли обратился к болельщикам с рекомендацией также проигнорировать данные соревнования.

Позиция относительно отстранения сборной России

Основной причиной столь жесткой позиции Фетисова стало решение о недопуске национальной команды к международным стартам. Депутат Госдумы охарактеризовал исключение России из числа участников как циничный жест со стороны организаторов. По мнению прославленного хоккеиста, отсутствие российских мастеров на льду лишает турнир спортивной значимости для отечественного зрителя. Он задался риторическим вопросом о целесообразности интереса к мероприятию, где интересы страны были проигнорированы.

Справочная информация о чемпионате

Мировое первенство по хоккею в 2026 году запланировано на период с 15 по 31 мая. Хозяевами турнира станут швейцарские города Цюрих и Фрибург. Несмотря на статус главного ежегодного события в мире хоккея, для многих российских экспертов и ветеранов спорта грядущий чемпионат утратил актуальность в силу действующих ограничений в отношении сборной России.