Прагматичный подход: спрос на жилье в России вырос на 20 процентов за год

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков проанализировал текущее состояние рынка жилья, отметив рост интереса к покупке недвижимости на фоне повышенной осторожности потребителей. Об этом пишет ТАСС .

Статистика спроса и потребительское поведение

В середине весны 2026 года российский рынок недвижимости продемонстрировал значительную положительную динамику в годовом выражении. По данным эксперта Валерия Летенкова, интерес к приобретению квартир в апреле увеличился на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом краткосрочный рост относительно марта оказался более сдержанным и составил всего 0,5%.

Специалист подчеркивает, что современные покупатели стали действовать более расчетливо. В приоритете сейчас находится строгая оценка бюджета сделки и минимизация долгосрочных финансовых обязательств. На рынке не наблюдается признаков ажиотажа, а процесс принятия решения о покупке стал более длительным и взвешенным.

Структура рынка: доминирование «вторички»

Основная доля покупательского интереса — более 53% — сосредоточена в сегменте готового жилья. Целенаправленный поиск вариантов в новостройках ведут лишь 6,7% граждан. Значительная часть аудитории занимает гибкую позицию, выбирая между первичным и вторичным рынками исходя из конкретных параметров: стоимости, локации и площади объекта.

Интерес к специфическим форматам остается на низком уровне:

Квартиры на стадии котлована: всего 0,3% запросов, что говорит о нежелании рисковать.

Ипотечные продукты: 1,6% от общего объема интереса.

Рассрочка: 1,7%.

Популярные форматы и региональные лидеры

Наибольшим спросом пользуются компактные объекты массового сегмента. На однокомнатные квартиры приходится 27,1% запросов, на двухкомнатные — 19,3%. Студии и многокомнатные апартаменты вызывают гораздо меньший интерес. Покупатели ориентируются на понятные расходы по содержанию жилья и готовность объекта к заселению.

География активного спроса также претерпевает изменения. Наибольшую активность проявляют жители крупных региональных центров, таких как Омск, Екатеринбург, Красноярск и Нижний Новгород. Это свидетельствует о децентрализации рынка: инвестиционный и потребительский интерес постепенно смещается из Москвы и Санкт-Петербурга в города-миллионники.