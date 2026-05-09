Песни военных лет звучали в парке: как прошел День Победы в Павловском Посаде

9 мая, в этот особенный день для страны, жители и гости города собрались под открытым небом, чтобы насладиться атмосферой праздника.

Музыка, песни, улыбки и дух единства наполнили мероприятие. Детские творческие группы дарили зрителям тепло и хорошее настроение. Артисты с душой исполняли свои номера, а публика щедро отвечала им аплодисментами и словами благодарности. Особенно трогательно звучали песни военных лет в исполнении юных талантов, и многие представители старшего поколения с радостью подпевали им.

После выступлений детей на сцену вышли взрослые творческие коллективы округа. Организаторы пригласили всех в городской парк, чтобы вместе отпраздновать День Победы — день мужества, памяти и гордости за народ. Участники мероприятия почтили память героев, выразили благодарность ветеранам и разделили радость этого великого дня вместе.