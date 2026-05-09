Ранняя диагностика рака простаты: российские ученые создали десятиминутный экспресс-тест

Исследователи из НИТУ «МИСиС» и МГУ представили инновационную тест-систему на основе золотых наночастиц, которая позволяет визуально определить уровень онкомаркеров в крови без использования сложного лабораторного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости.

Технология иммунохроматографического анализа

Команда российских специалистов разработала методику оперативного выявления специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. В основе системы лежит принцип иммунохроматографии, который дает возможность оценить концентрацию опухолевого маркера визуально. ПСА является ключевым индикатором состояния предстательной железы, и его своевременное обнаружение критически важно для диагностики злокачественных процессов на тех этапах, когда медицина может гарантировать радикальное излечение.

Уникальность разработки заключается в применении антител, помеченных наночастицами золота. При контакте с исследуемым материалом они фиксируются в определенной зоне тест-полоски, формируя видимые линии, количество которых указывает на степень риска.

Интерпретация результатов и простота использования

Процедура тестирования занимает около 10 минут и не требует специфических навыков. В комплект входят все необходимые инструменты: скарификатор, салфетка и сама тест-полоска. Система работает по принципу индикатора:

Одна линия: подтверждает исправность теста и свидетельствует о минимальном уровне ПСА, что говорит об отсутствии патологии.

Две линии: сигнализируют о превышении концентрации в 4 нанограмма. Это повод для углубленного медицинского обследования.

Три линии: указывают на критический уровень ПСА (более 10 нанограмм), требующий немедленного начала терапии.

Значение для системы здравоохранения

Рак простаты остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин старшей возрастной группы. До настоящего времени массовый скрининг был затруднен из-за высокой стоимости лабораторных исследований. Экспресс-метод, предложенный учеными, решает экономическую проблему диспансеризации, позволяя проводить первичную диагностику непосредственно в кабинете врача.

Внедрение таких доступных тест-наборов в широкую практику способно кардинально изменить статистику выявляемости болезни на ранних стадиях, существенно повышая шансы пациентов на полное выздоровление.