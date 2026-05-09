Японское качество против российских дорог: названы лидеры продаж среди пикапов в мае 2026 года

Аналитики зафиксировали аномальный спрос на подержанные пикапы, в то время как продажи новых машин этого класса продолжают сокращаться на фоне доминирования японских брендов. Об этом пишет Motor .

Противоречивая динамика автомобильного сегмента

Российский рынок пикапов демонстрирует разнонаправленные тренды. По результатам первого квартала 2026 года эксперты агентства «Автостат» отметили существенное оживление в сегменте автомобилей с пробегом. За первые три месяца текущего года объем сделок составил 9,3 тысячи единиц, что свидетельствует о росте на 22 процента в сравнении с аналогичным отрезком прошлого года.

В то же время первичный рынок продолжает стагнировать. Продажи новых пикапов сократились на 20 процентов, что указывает на переориентацию покупательского интереса в сторону проверенных временем моделей с вторичного рынка.

Лидеры симпатий российских автомобилистов

В марочном зачете первенство удерживает японский концерн Toyota. Пикапы этой марки заняли 22 процента рынка, а объем реализации составил 2,1 тысячи экземпляров. Вторую строчку уверенно занимает Mitsubishi с долей в 17 процентов, что соответствует 1,6 тысячи проданных транспортных средств. Замыкает тройку лидеров отечественный УАЗ, на долю которого пришлось 12 процентов вторичного сегмента (1,1 тысячи единиц).

Самые востребованные модели прошлых лет

Если рассматривать популярность конкретных семейств автомобилей, то список фаворитов выглядит следующим образом:

Toyota Hilux — безоговорочный лидер рейтинга, нашедший 1,8 тысячи новых владельцев за квартал.

Mitsubishi L200 — занимает вторую позицию с результатом в 1,6 тысячи реализованных машин.

УАЗ «Пикап» — остается самым востребованным представителем российского автопрома в данном кузове.

Эксперты связывают такую популярность подержанных японских внедорожников с их высокой надежностью и ликвидностью, которые становятся решающими факторами для россиян в условиях текущей рыночной конъюнктуры.