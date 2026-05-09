В семи регионах РФ половина новостроек не продастся и за два года

На семи крупнейших региональных рынках жилья России свыше 50% квартир в новых домах останутся без покупателей в течение двух лет после сдачи объектов. Об этом со ссылкой на платформу bnMAP.pro сообщает РИА Недвижимость .

Эксперты проанализировали объемы нереализованного жилья у крупных застройщиков и определили сроки продаж при нынешнем уровне спроса. Директор платформы Сергей Лобжанидзе сообщил: от 49 до 65% площадей в строящихся домах будут продаваться дольше 24 месяцев после ввода в эксплуатацию. Это создает риски для девелоперов, особенно при снижении темпов реализации. Причины — высокая конкуренция в локациях, ошибки в ценообразовании и неудачные параметры объектов.

В Москве доля нереализованных остатков — 49% (6,9 млн кв. м), из них 44% будут продавать более двух лет. В Московской области не распродано 53% квартир (64,1 тыс. лотов, 2,9 млн кв. м), из них 45% уйдут дольше 24 месяцев.

В Санкт-Петербурге пустует 53% нового жилья (51,5 тыс. лотов, 2,2 млн кв. м), 48% из них останутся в продаже более двух лет. Самая сложная ситуация — в Ленинградской области: не реализовано 60% лотов, у 63% из этого объема горизонт продаж превышает 24 месяца.

В Екатеринбурге доля нераспроданных квартир — 67% при среднем расчетном сроке реализации 2 года и 5 месяцев. Половина остатков задержится на рынке дольше двух лет. В Краснодаре показатель — 66% (2,31 млн кв. м), почти две трети строящегося жилья будут ждать покупателей более 24 месяцев. В Казани не реализовано 63% новостроек (1,2 млн кв. м), половина из них также превысит двухлетний горизонт продаж.

