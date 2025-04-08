Теледоктор Мясников назвал последствия отказа от продажи парацетамола и ибупрофена

В последние годы наблюдается растущий интерес к вопросам безопасности популярных лекарственных препаратов, вроде парацетамола и ибупрофена. Так, их длительное использование вызывает опасения у врачей. Еще пять лет назад в ряде стран появились разговоры о возможном запрете этих препаратов из-за их побочных эффектов. По словам заслуженного врача РФ Александра Мясникова, парацетамол является одним из распространенных и безопасных обезболивающих средств в мире, если использовать его по назначению. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что, несмотря на угрозу для печени при передозировке, заменить его на что-то другое пока невозможно, как и ибупрофен. Поэтому их запрет маловероятен, поскольку это приведет к катастрофе.

По мнению теледоктора, подобные решения приведут к массовым протестам и общественным волнениям, особенно если они касаются детей, нуждающихся в указанных препаратах для снижения температуры.

Он подчеркнул, что запрет таких препаратов, как парацетамол и ибупрофен, может лишь привести к хаосу, который не выгоден никому, в том числе и государству. Важно всего лишь правильно использовать указанные препараты и следовать рекомендациям специалистов во избежание серьезных последствий для здоровья.

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