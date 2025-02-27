Терапевт Волгина перечислила лекарства, которые нельзя пить водителям

Садясь за руль, многие водители даже не задумываются, что привычные лекарственные средства от головной боли, простуды или аллергии могут оказаться для них под запретом. Врач-терапевт Ирина Волгина пояснила, почему новый перечень запрещенных препаратов стал настоящей проблемой для водителей. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, в указанном перечне находятся не только психоактивные и наркотические препараты, а также и популярные обезболивающие, жаропонижающие, противовоспалительные и даже банальная валерьянка. Так, под запрет попали аспирин, парацетамол, ибупрофен и даже ушные капли, содержащие спирт.

Медик пояснила, что в действительности инспекторы Госавтоинспекции не могут определить факт приема таких препаратов без экспертизы, тем не менее ответственность все равно кладется на самого водителя.

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