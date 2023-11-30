Терапевт Ионов перечислил способы не подхватить простуду зимой

В период колебания температур чаще, чем обычно, встречаются ОРВИ и различные виды гриппа. Врач-терапевт Станислав Ионов перечислил простые рекомендации, как вести себя в зимний сезон, чтобы не подхватить простуду. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, следует полноценно завтракать, прежде всего иметь в рационе сложные углеводы, содержащиеся в овощах и фруктах. Также для повышения иммунитета можно пропить комплекс витаминов.

Медик добавил, что обувь следует выбирать такую, чтобы нога была не стеснена и обязательно в тепле. Также следует носить свободную верхнюю одежду, обязательно шапку, а нательное белье должно быть хлопковым.

По его мнению, важно для профилактики простуды и своевременное лечение зубов.