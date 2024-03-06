Терапевт Колесник определила продукты с чрезвычайно высоким объемом «скрытой» соли в составе

Питание играет главную роль в поддержании здоровья организма и регулировании работы сердца и сосудов. Врач-терапевт Этери Колесник пояснила, каким образом оказывает влияние на человека употребление соли и можно ли сократить ее объем в рационе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, около 4-5%, то есть 0,5 г, естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 13–15% - это добавленная соль в процессе приготовления пищи.

Медик добавила, что оставшиеся 80% являются «скрытой» солью, которая содержится в хлебе, печенье, рыбных или мясных консервах, овощных заготовках, сыре, колбасных изделиях и чипсах.

По ее мнению, избыточное потребление соли повышает артериальное давление и приводит к увеличению количества сердечно-сосудистых заболеваний в мире.