Врач Лифшиц рассказала об опасных для водителей препаратах из-за «побочек»

Врач-кардиолог Галина Лифшиц в разговоре с RT рассказала, что прием некоторых препаратов может вызвать сонливость, и по этой причине их не стоит употреблять перед управлением транспортом.

Побочные эффекты от лекарств часто указаны на инструкциях, и стоит с этим считаться. Лишь недавно в СМИ публиковали список из препаратов, которые не рекомендуется принимать водителям. По словам Лифшиц, не все позиции попали в перечень обоснованно. Однако многие антигистаминные, включая супрастин, действительно желательно не пить перед вождением из-за эффекта сонливости.

Как отметила врач, прием антигистаминных лекарств уже показывает то, что человек нездоров. Она рекомендовала вовсе не садиться на руль при недомогании.

«У него есть симптомы вирусного заболевания, вероятно, повышена температура. В таком случае, конечно, не нужно управлять транспортным средством, потому что может потеряться концентрация внимания, но на фоне температуры, а не на фоне приёма лекарства», — предупредила эксперт.

Врач-терапевт Александр Малов согласился с коллегой и отметил, что осторожность стоит проявлять со спазмолитическими препаратами. Они могут вызвать общую заторможенность, а ведь скорость реакции на дороге очень важна. Эффект замедления происходит из-за способности средств снижать артериальное давление. Имеют место также индивидуальные реакции.

Врачи схожи в едином мнении: перед приемом лекарств нужно получать консультацию специалиста, а также внимательно читать инструкцию.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти мужчина едва не умер из-за реакции на лекарство от простуды. Его спасло чудо и оперативная работа врачей.