«Тихий убийца волос». Трихолог предупредила, что перхоть провоцирует фурункулы и облысение

Перхоть — это не просто косметический дефект, а сигнал организма о возможных внутренних сбоях. Кроме того, она сама по себе способна вызывать целый ряд сопутствующих осложнений. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила трихолог Татьяна Гончарова.

«Самая частая жалоба при длительной перхоти — зуд, он заставляет человека чаще чесать голову. Кожа травмируется, появляются микроповреждения, через которые легче проникают бактерии. Дальше воспаление может усилиться, появляются гнойнички и фурункулы», — объяснила врач.

Специалист добавила, что из-за повреждения кожи образуются корочки. Они препятствуют поступлению кислорода и питательных элементов к волосяным луковицам, что в перспективе может спровоцировать выпадение волос и даже облысение.

