Конфликт в мировом баскетболе: 10 стран выступили против возможного возвращения российских команд

Ряд европейских баскетбольных федераций выступил против возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры под эгидой ФИБА. Об этом пишет Life.ru.

Федерациям ФИБА направили коллективное обращение

Десять национальных баскетбольных федераций призвали Международную федерацию баскетбола не допускать сборные России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.

Соответствующее обращение было опубликовано Федерацией баскетбола Украины.

Кто поддержал инициативу

Помимо Украины, под документом подписались представители Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции.

Авторы обращения выступили против возвращения российских и белорусских команд на турниры под эгидой ФИБА, включая соревнования по баскетболу 3×3 среди игроков до 23 лет.

Страны заявили о возможном бойкоте

Подписавшие обращение федерации предупредили, что могут отказаться от участия в турнирах в случае допуска сборных России и Белоруссии.

Таким образом они намерены повлиять на решение международной организации относительно будущего статуса команд.

Чем аргументирована позиция

Авторы инициативы считают, что возвращение российских и белорусских спортсменов противоречит принципам международного спортивного движения.

В обращении отмечается, что такая позиция основана на понимании ответственности, солидарности и уважения, которые, по мнению подписантов, должны лежать в основе международного спорта.