Конфликт в мировом баскетболе: 10 стран выступили против возможного возвращения российских команд
Life.ru: 10 стран выступили против допуска России в баскетболе
Ряд европейских баскетбольных федераций выступил против возможного возвращения сборных России и Белоруссии на международные турниры под эгидой ФИБА. Об этом пишет Life.ru.
Федерациям ФИБА направили коллективное обращение
Десять национальных баскетбольных федераций призвали Международную федерацию баскетбола не допускать сборные России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях.
Соответствующее обращение было опубликовано Федерацией баскетбола Украины.
Кто поддержал инициативу
Помимо Украины, под документом подписались представители Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции.
Авторы обращения выступили против возвращения российских и белорусских команд на турниры под эгидой ФИБА, включая соревнования по баскетболу 3×3 среди игроков до 23 лет.
Страны заявили о возможном бойкоте
Подписавшие обращение федерации предупредили, что могут отказаться от участия в турнирах в случае допуска сборных России и Белоруссии.
Таким образом они намерены повлиять на решение международной организации относительно будущего статуса команд.
Чем аргументирована позиция
Авторы инициативы считают, что возвращение российских и белорусских спортсменов противоречит принципам международного спортивного движения.
В обращении отмечается, что такая позиция основана на понимании ответственности, солидарности и уважения, которые, по мнению подписантов, должны лежать в основе международного спорта.