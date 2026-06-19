Не беспокоить ради кадра: лесничие в Наро-Фоминске несколько дней выслеживали редкого журавля

В границах Наро-Фоминского городского округа зафиксировано появление представителя фауны, включенного в региональную Красную книгу. Серый журавль был обнаружен сотрудниками лесной охраны вблизи населенного пункта Большие Горки. Птица была замечена на сельскохозяйственном угодье, прилегающем к 115-му выделу Литвиновского участкового лесничества, сообщил REGIONS.

Участковый государственный инспектор по охране леса Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мария Коршунова рассказала, что наблюдала журавля несколько дней подряд в любую погоду. Однако сфотографировать птицу удалось не сразу — она оказалась крайне осторожной и не подпускала к себе близко.

«Как только машина останавливается, не говоря о том моменте, когда выходишь из нее, он сразу улетает. Я отказалась от идеи беспокоить редкую птицу ради красивых кадров и запечатлела его с противоположной стороны дороги, не выходя из служебного автомобиля», — пояснила Коршунова.

Кандидат биологических наук Алексей Субботин в беседе с REGIONS отметил, что серый журавль — действительно редкий гость для Подмосковья. Встреча с ним в Наро-Фоминске является событием, достойным внимания специалистов. По словам биолога, численность этих птиц в регионе остается невысокой, поэтому каждая такая встреча важна для ученых. Она позволяет отслеживать миграции и места обитания редких видов.

«Серый журавль занесен в Красную книгу Московской области, и встреча с ним — большая удача для наблюдателя. Эти птицы очень осторожны и чувствительны к присутствию человека. Они выбирают для гнездования и кормежки спокойные места с хорошей кормовой базой — поля, влажные луга, болотистые участки. То, что журавль облюбовал поле у Больших Горок, говорит о том, что экосистема здесь сохранилась в хорошем состоянии», — пояснил Субботин.

Эксперт также высоко оценил подход инспектора, которая не стала беспокоить птицу ради эффектного кадра, — это правильный и ответственный шаг. Если журавль останется здесь на гнездование, это станет хорошим знаком для экосистемы региона, заключил Субботин.

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