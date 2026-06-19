В Подмосковье заемщик ФРП запустил производство литых компонентов транспортных климатических систем

В Мытищах компания запустила новый производственный участок. Теперь здесь выпускают литые компоненты для транспортных климатических систем. Речь идет о компрессорах, вентиляторах и электродвигателях к ним. Эти узлы критически важны для оснащения подвижного состава, включая пассажирские вагоны, электропоезда и городской транспорт. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект развивается при существенной финансовой поддержке: общий объем инвестиций достиг 2 млрд руб., половину из которых предоставил федеральный Фонд развития промышленности в форме льготного займа. Средства идут на формирование современной производственной базы, в частности, на закупку 127 ед. оборудования и 54 ед. технологической оснастки.

Ключевым технологическим звеном стал участок литья алюминиевых деталей под давлением: эта технология дает возможность изготавливать элементы сложной формы с толщиной стенки до 1,5 мм. Именно такие высокоточные отливки становятся основой компрессоров и вентиляторов, которые затем устанавливают в кондиционерах для рельсового транспорта.

До конца 2026 года компания намерена завершить разработку 26 моделей вентиляторов с собственными электродвигателями и 4 моделей фреоновых холодильных компрессоров. Параллельно будет налажен серийный выпуск 6 моделей вентиляторов (они будут различаться по типу питания и диаметру) и 3 моделей компрессоров — их ориентируют на нужды железнодорожного и городского транспорта.

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